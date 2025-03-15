В Омской области в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Омской области.

Об этом сообщает УМВД России по области.

"Сегодня около 10:00 (07:00 мск) в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля "Хонда", мужчина 1982 г. р., в районе 23-го километра автодороги Омск - Муромцево выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Тойотой". <…> В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 6 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, среди пострадавших двое детей.