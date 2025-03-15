В Москве водитель сбил перебегавшую дорогу женщину с ребенком

В Москве водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу с коляской. Кадры с видеорегистратора опубликовала столичная прокуратура.

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На видео запечатлен момент, как женщина перебегает дорогу в неположенном месте. В результате поздно увидевший ее водитель не успел вовремя затормозить.

«Мама и малышка, которые попали на камеру видеорегистратора, были доставлены в медицинское учреждение для осмотра», - говорится в заявлении.

Отмечается, что после осмотра пострадавших выписали и отпустили домой. В настоящее время проводится административная проверка по факту ДТП.