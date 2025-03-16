Замглавы МЧС России попал в ДТП

В Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в воскресенье, 16 марта.

«По нашим данным, всё произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле TANK 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся», — отметили журналисты.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Курынину госпитализация не потребовалась.

Роману Курынину 43 года. Должность замминистра МЧС РФ занял в июле 2024-го. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медалью ФСО России «За взаимодействие».