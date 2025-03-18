Крупное ДТП парализовало движение на Можайском шоссе в Москве

На Можайском шоссе в Москве произошла автомобильная авария, движение транспорта затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На Можайском шоссе в районе д. 38 произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на один километр. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

По данным пользователей «Яндекс.Карты», движения нет по трем полосам.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

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