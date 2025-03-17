Под Новосибирском в ДТП с пьяным лихачом пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в аварии, которую спровоцировал пьяный лихач на дороге "Зюзя - Белово" в Новосибирской области.

© Российская Газета

По информации прокуратуры региона, дорожный инцидент в Барабинском районе произошел в ночь с воскресенья на понедельник, примерно в три часа по местному времени.

Нетрезвый водитель за рулем Nissan Avenir вылетел на встречную полосу, врезавшись в ВАЗ-21150.

В числе шести пострадавших в лобовом столкновении легковушек - трое несовершеннолетних, отмечают прокуроры. Характер травм пострадавших уточняется.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло тяжкий вред здоровью. Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.