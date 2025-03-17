На Ставрополье легковушка столкнулась с рельсовым автобусом

Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути между Зеленокумском и хутором привольным в Ставропольском крае и столкнулся с рельсовым автобусом. В результате водитель машины погиб на месте.

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Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло утром 17 марта на ж/д переезде дороги "Подъезд к хутору Привольному". 59-летний водитель Lada Kalina погиб от полученных травм.

"На момент автоаварии в салоне рельсового автобуса находилось 10 человек, из них никто не пострадал. Автоинспекторами установлено, что погибший водитель, проживал в Кировском округе и злостным нарушителем не являлся", - отметили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, они выясняют обстоятельства происшествия.