Во Владимирской области произошла авария с автобусом

Авария с участием пассажирского автобуса, в которой пострадали четыре человека, произошла утром 17 марта в Александрове.

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Как сообщает региональное УМВД, на Советской улице водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ маршрута № 4.

По предварительной информации главного управления МЧС России по Владимирской области, в аварии пострадали трое взрослых (в том числе водитель Lada) и 10-летняя девочка, пассажирка автобуса. Все доставлены в больницу.

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Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, его причины и условия в ходе проверки установят сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Александровскому району.