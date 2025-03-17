На трассе Пермь – Екатеринбург перевернулась фура

На 321-м километре трассы Пермь – Екатеринбург перевернулся грузовик Sitrac. В связи с этим движение на автодороге ограничено, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

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"По предварительным данным, водитель автомобиля Sitrac в составе с полуприцепом Kolman, выбрал небезопасную скорость движения, не обеспечил постоянный контроль над управлением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием и выпадением на проезжую часть груза в виде полипласта", – говорится в пресс-релизе.

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Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении, транспортный поток регулируется сотрудниками ГИБДД.