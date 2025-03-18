В Самаре водитель Kia Rio сбил ребенка

В Самаре 37-летний водитель на Kia Rio ехал по улице Елизарова и в районе дома № 34 сбил 11-летнего мальчика. Ребенок после полученной травмы самостоятельно обратился в больницу, где его осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло на парковке у торгового центра на ул. Дыбенко. 23-летний мужчина на автомобиле SsangYong наехал на 86-летнюю женщину. Ее увезли в больницу.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло два ДТП, в них пострадали два человека.

Инспекторы выявили 305 нарушений ПДД, в том числе задержали 22 автолюбителей с признаками опьянения.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

А днем ранее в Тольятти водитель "Весты" не справился с управлением и врезался в опору моста.