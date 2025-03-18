В Шахтах четыре человека пострадали в ДТП

17 марта в Шахтах произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

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- В 19:20 на улице Маяковского, 57 «А» 47-летний водитель автомобиля Lada Granta, выполняя поворот налево на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю и врезался в автомобиль ВАЗ-21124, которым управлял 19-летний водитель, - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажир и пассажирка ВАЗа (22 года). Все пострадавшие госпитализированы.

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Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.