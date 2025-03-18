В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

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По данным ведомства, ДТП произошло 17 марта около 18:00 недалеко от села Джемикент. За рулем грузовика находился 56-летний водитель, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Там в «КамАЗ» въехал поезд, следовавший из Махачкалы в Дербент. Водитель грузовика не выжил.

15 марта примерно в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Рыбинск и Ярославль столкнулись грузовик и электричка. Водитель Sitrak с полуприцепом тоже выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Вследствие этого поезд сошел с рельсов, пострадали 11 человек. На место выехал восстановительный поезд для ликвидации последствий аварии. Движение поездов на участке Ваулово — Чебаково было приостановлено до окончания ремонта пути. Кроме того, были отменены пригородные поезда из Ярославля в Рыбинск и обратно, а на станции Ваулово задерживался пригородный поезд №6592 Пищалкино — Ярославль-Главный.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.