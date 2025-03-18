В Якутске столкнулись автобус и грузовик

ДТП с участием "Камаза" и автобуса произошло в Якутске. Об этом сообщили в отделе Госавтоинспекции МУ МВД России "Якутское".

"В 16:21 (10:21 мск - прим. ТАСС) 18 марта на перекрестке улиц Билибина и Избекова произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля "Камаз". Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осматривает пассажиров автобуса, девять человек доставлены в больницу для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

Позже в Минздраве Якутии уточнили, что

"В ДТП 11 пострадавших. Службой скорой помощи семеро взрослых доставлены в Республиканскую больницу №2 - ЦЭМП, четверо детей - в педиатрический центр Республиканской больницы №1 - НЦМ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Как сообщается в официальном канале городской дорожно-транспортной службы Якутска, ДТП произошло с участием маршрутного автобуса №41.

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