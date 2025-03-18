В Пензе водитель автобуса сбил пешехода

Женщина 1964 года рождения госпитализирована после наезда на нее автобуса «ПАЗ» в Железнодорожном районе Пензы.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №4 на улице Октябрьской вечером 17 марта, за рулем автобуса находился мужчина 1963 года рождения.

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