В Волжском районе столкнулись два большегруза

Во вторник, 18 марта, около 11:30 на трассе Р-229 в Волжском районе около кафе "Барака" столкнулись два большегруза, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

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Водитель одного из тягачей погиб на месте. Он был зажат в кабине. Во время работ по деблокировке спасатели использовали гидравлический инструмент: кусачками срезали дверь и стойку, а гидравлическим домкратом отжали приборную панель.

В 14:09 погибшего передали сотрудникам полиции.

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Спасательные работы на месте происшествия проводились совместно с сотрудниками МЧС и МВД.