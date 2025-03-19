В Подмосковье автомобиль упал в реку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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«Жесткие кадры из Подмосковья. Машина вылетела через ограждения прямо в реку в Коломенском округе. <…> Автомобиль затонул почти мгновенно, спастись водитель не смог», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль врезается в бетонные блоки, которыми огородили место ремонта дороги, после чего таранит ограждение и падает в реку.

По информации источника, ДТП произошло в районе деревни Озеры. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем или почувствовать себя плохо.

До этого сообщалось, что в Ишимбайском районе Башкирии автомобиль Lada Niva упал с моста в реку Нугуш. На кадрах, снятых местными жителями, видно, как красный автомобиль плывет по реке. При этом волны переворачивают машину. По информации источника, автомобиль Lada Niva уже достали из воды.

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