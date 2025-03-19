Автовоз с шестью новыми автомобилями Haval загорелся на трассе А108 в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, что кабина грузовика отделена от прицепа с иномарками, часть которых уже объята пламенем.

По данным Mash, возгорание началось с одной из перевозимых иномарок. С нее огонь перекинулся на остальные машины. Водитель большегруза считает, что к происшествию могло привести короткое замыкание. Дорогу оцепили. Пострадавших, кроме автомобилей на общую стоимость примерно в 18 млн рублей, нет. Потушить огонь до приезда пожарных пытались мимо проезжавшие водители.

Напомним, что 5 февраля крупный пожар произошел на автохимчистке в Красноярском крае. Сообщалось, что на охваченной огнем площади в 725 квадратных метров сгорели более 12 автомобилей.