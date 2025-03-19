Легковушка пробила ограждение и улетела в реку в Подмосковье

Автомобиль на скорости пробил бетонные ограждения и вылетел в реку в подмосковном городе Озеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 8:50 мск на 82-м километре дороги Озеры — Кашира. По предварительной информации, 42-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП он погиб на месте.

Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, машина вылетела на реконструируемый мост, а после сорвалась с обрыва и перевернулась.

Напомним, что 17 марта на дорогах Подмосковья произошли сразу несколько крупных аварий. Одна из них случилась на трассе М-2, другая — на Новорязанском шоссе. Третье массовое столкновение случилось под Истрой в поселке Киселево.