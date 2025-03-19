В Ростове произошло ДТП с двумя автобусами

Сегодня, 19 марта, в Железнодорожном районе Ростова, на проспекте Стачки в районе переулка Бабушкина произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе одна девушка 17 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Александр Скрябин.

© Rostof.ru

— Заместитель по транспорту Дмитрий Симков доложил мне информацию о происшествии. На месте происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. Поставил задачу заместителям по транспорту Дмитрию Симкову и по социальным вопросам Виктории Чернышовой, оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками, а также провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах, — говорится в сообщении.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее