Пешеход в Москве выжил после чудовищного удара автомобиля

Водитель автомобиля Lexus на полной скорости сбил мужчину у Щелковского автовокзала в Москве. Ролик, записанный видеорегистратором, опубликовала «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 18 марта. Пассажир Renault Logan вышел из автомобиля в неположенном месте, попытался перейти дорогу и попал под проезжавшую мимо машину.

Водитель Lexus, по данным журналистов, «летел» по выделенной для автобусов полосе со скоростью около 100 километров в час.

Пострадавший чудом остался жив — у него сломаны нога и рука. Врачи экстренно госпитализировали его в одну из московских клиник.

Подробности произошедшего устанавливаются.