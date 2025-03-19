Число пострадавших в ДТП с "ГАЗелями" в Дагестане выросло до 10

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирской "ГАЗели" с грузовой в Бабаюртовском районе Дагестана увеличилось до 10. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Зарина Агмадова.

По данным ведомства, двое из десяти пострадавших – дети. Они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение в Республиканской клинической больнице имени Вишневского и Республиканском центре травматологии и ортопедии.

В ведомстве добавили, что трое получивших травмы находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения пострадавших.

Пассажирская "ГАЗель" столкнулась с грузовой в Дагестане вечером 19 марта. По информации оперативных служб, ДТП произошло на федеральной дороге Р-215 в районе населенного пункта Львовские. Тогда сообщалось о шести пострадавших и четырех погибших.