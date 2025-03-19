100 машин попали в ДТП под Архангельском

Под Архангельском произошло массовое ДТП. Пострадали четыре человека, получили повреждения порядка 30 автомобилей. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 19 марта, на 1222-м км федеральной трассы «М-8 Холмогоры» под Архангельском, напротив деревни Волохница.

«Более 30 машин повреждены, два человека госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте. Всего в зоне аварии находится 100 транспортных средств», — отметили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

В первые часы после ЧП движение было временно перекрыто. Для автолюбителей был организован объезд через Архангельск по железнодорожному и Краснофлотскому мостам. Позже движение было восстановлено.

«В регионе сохраняются сложные погодные условия, в связи с чем водителям рекомендуется воздержаться от поездок», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, в регионе был задействован весь личный состав Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области.