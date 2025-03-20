В ДТП под Курском перевернулась легковушка

Вчера, 19 марта, в районе 12 часов по полудню в Фатежском районе на 471 километре трассы М2 произошла авария.

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Столкнулись автомобили «Хендай» и «Митцубиси».

Удар был такой сильный, что одна из машин вылетела с дороги и перевернулась. Несмотря на серьезные повреждения транспорта, к счастью, обошлось без жертв и травм.

Последствия ДТП устраняли сотрудники противопожарной службы Курской области.

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