В Северной Осетии столкнулись три автомобиля

Четыре человека стали жертвами массовой аварии на трассе в Северное Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Столкнулись КамАЗ, маршрутный микроавтобус «Газель» и легковой автомобиль. Спасти не удалось двоих водителей, а также двух пассажиров маршрутки. Еще четверых человек госпитализировали.

По предварительным данным, к аварии привели действия водителя грузовика — он допустил выезд на полосу встречного движения.

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