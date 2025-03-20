В Татарстане заявили о снижении числа ДТП с участием детей

Врио начальника управления ГИБДД МВД России по Татарстану Айрат Самигуллин рассказал, что в 2025 году в регионе снизилось количество ДТП с участием детей.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Самигуллина, с января произошла 41 авария с участием детей, пострадали 42 ребёнка, погибших нет.

Чаще всего виновниками ДТП с детьми-пассажирами становятся их родители или родственники.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов выразил мнение, что с началом весны повышается риск ДТП.