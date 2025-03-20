В Самаре за сутки сбили двух пенсионерок на зебре

В Куйбышевском районе Самары под колеса попала 76-летняя женщина. По материалам Госавтоинспекции, инцидент произошел в 9:50 утра на улице Медицинской.

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Водитель, предположительно, на седане темного цвета напротив Фасадной, 18 не уступил дорогу и сбил пенсионерку, которая пересекала ее по зебре. Не оказав помощи раненой, он скрылся. Женщину госпитализировали.

Очевидцев происшествия и тех, кто имеет информацию о личности и местонахождении нарушителя или машины с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 8-960-832-26-87 или 102, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

В Кировском районе Самары на пересечении улиц Победы и Каховской также сбили пожилую женщину, и водитель при этом тоже сразу скрылся.

В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность и наказание: лишение прав на срок от года до полутора лет или арест на срок до 15 суток. А если неоказание помощи повлекло смерть или тяжкий вред здоровью, то может наступить уже уголовная ответственность.

Всего 19 марта в Самарской области выявлено 375 нарушений ПДД РФ. В их числе 13 случаев, когда водители перевозили детей без специальных устройств, а еще 14 фактов управления машиной в пьяном виде.

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Было зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.