Автомобилист сбил опору ЛЭП и обесточил дома в Новосибирске

VN.ru Все новости Новосибирской областииещё 1

Лихач на неустановленном автомобиле сбил опору линии электропередачи в Новосибирске. В результате ДТП оказалось разрушено основание опоры, кроме того, были сорваны изоляторы на соседней ЛЭП и повреждены провода воздушной линии.

Автомобилист сбил опору ЛЭП и обесточил дома в Новосибирске
© VN.ru
«Без электроснабжения остались около 20 трансформаторных подстанций, котельная на улице Техническая и дома частного сектора», – сообщили в ТГ-канале РЭС.

К часу дня большую часть потребителей «запитали», свет в домах появился, работы по оперативным переключениям продолжаются. Затем энергетикам предстоит выполнить большой объем восстановительных работ – заменить поврежденную опору и отремонтировать провода.

К сожалению, это далеко не первая авария с опорой ЛЭП.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

«Мы в очередной раз напоминаем, что в охранных зонах электросетей запрещается осуществлять любые действия», – напоминают представители ведомства. В случаях, когда нарушителя удается установить, его «наказывают рублем» и привлекают к ответственности.
ДТП