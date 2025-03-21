Автомобилист сбил опору ЛЭП и обесточил дома в Новосибирске

Лихач на неустановленном автомобиле сбил опору линии электропередачи в Новосибирске. В результате ДТП оказалось разрушено основание опоры, кроме того, были сорваны изоляторы на соседней ЛЭП и повреждены провода воздушной линии.

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«Без электроснабжения остались около 20 трансформаторных подстанций, котельная на улице Техническая и дома частного сектора», – сообщили в ТГ-канале РЭС.

К часу дня большую часть потребителей «запитали», свет в домах появился, работы по оперативным переключениям продолжаются. Затем энергетикам предстоит выполнить большой объем восстановительных работ – заменить поврежденную опору и отремонтировать провода.

К сожалению, это далеко не первая авария с опорой ЛЭП.

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