Автомобилист сбил опору ЛЭП и обесточил дома в Новосибирске
Лихач на неустановленном автомобиле сбил опору линии электропередачи в Новосибирске. В результате ДТП оказалось разрушено основание опоры, кроме того, были сорваны изоляторы на соседней ЛЭП и повреждены провода воздушной линии.
«Без электроснабжения остались около 20 трансформаторных подстанций, котельная на улице Техническая и дома частного сектора», – сообщили в ТГ-канале РЭС.
К часу дня большую часть потребителей «запитали», свет в домах появился, работы по оперативным переключениям продолжаются. Затем энергетикам предстоит выполнить большой объем восстановительных работ – заменить поврежденную опору и отремонтировать провода.
К сожалению, это далеко не первая авария с опорой ЛЭП.
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«Мы в очередной раз напоминаем, что в охранных зонах электросетей запрещается осуществлять любые действия», – напоминают представители ведомства. В случаях, когда нарушителя удается установить, его «наказывают рублем» и привлекают к ответственности.