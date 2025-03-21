КамАЗ вспыхнул посреди трассы в Москве и попал на видео
В столице на дублере Варшавского шоссе загорелся КамАЗ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как отмечается, инцидент произошел в районе Чертаново недалеко от станции метро «Пражская». Подчеркивается, что дым видно из разных частей города.
«Движение в районе ДТП осложнено. Причины возгорания уточняются», — говорится в публикации.
В минувшую среду автовоз с шестью новыми автомобилями Haval загорелся на трассе А108 в подмосковном Серпухове. На обнародованных кадрах было видно, что кабина грузовика оказалась отделена от прицепа с иномарками, часть которых уже объята пламенем.
По данным Mash, возгорание началось с одной из перевозимых иномарок. С нее огонь перекинулся на остальные машины. Водитель большегруза считает, что к происшествию могло привести короткое замыкание. Дорогу оцепили. Пострадавших нет. Потушить огонь до приезда пожарных пытались мимо проезжавшие водители.