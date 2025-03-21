На трассе М-4 «Дон» опрокинулся водитель

Ростовская область, 21 марта 2025. DON24.RU. На 1043-м км южного направления трассы М-4 «Дон» опрокинулся легковой автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал пункта управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Аксайскому району (МБУ АР «УПЧС»).

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«Водитель автомобиля Opel Korsa не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля», – пишет источник.

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