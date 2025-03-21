В Подмосковье автобус едва не раздавил частный дом

В Подмосковье пассажирский автобус попал в ДТП и едва не протаранил частный дом. Об этом сообщает полиция области в своем Telegram-канале.

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«Сегодня около 05:30 возле одного из домов, расположенных в деревне Бордуки г.о. Шатура, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автобусом без пассажиров, совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадавших нет», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что автобус едва не врезался в забор и дом. Госавтоинспекция проводит проверку.

До этого стало известно, что в Тульской области на личном автомобиле попал в ДТП заместитель министра МЧС России Роман Курынин.

Все произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Курынин и еще несколько человек двигались на автомобиле Tank 500. В результате ДТП внедорожник перевернулся. Заместителю главы МЧС госпитализация не потребовалась.

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