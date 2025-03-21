Известную крымскую поэтессу Осминкину в Москве на "зебре" сбила машина

Известная крымская поэтесса Елена Осминкина попала под машину на юге российской столицы, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас ее состояние стабильно.

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Как пишет MK.RU, инцидент произошел в четверг днем. Изданием уточнено: заслуженный деятель искусств Республики Крым, член союза писателей России, попала под машину на Балаклавском проспекте.

Елена Федоровна Осминкина приехала в Москву с мужем навестить сына. Когда поэтесса переходила дорогу по нерегулируемому переходу, ее сбил автомобиль. Водитель попытался оказать потерпевшей первую помощь, тут же вызвали "скорую".

У женщины - сотрясение мозга и сломана рука. Ее доставили в реанимацию, откуда сегодня обещали перевести в общую палату. Водителя, нарушившего ПДД, привлекут к ответственности.

68-летняя Осминкина - автор девяти поэтических книг, обладатель Всероссийской литературной премии имени Гумилева.

19 марта поэтесса выступала в библиотеке-читальне имени Пушкина, у литератора были запланированы участия в спектаклях и концертах на ближайшие даты.