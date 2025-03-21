В Ленобласти в ДТП с автобусом погиб водитель

В Волховском районе Ленинградской области автобус съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, несовершеннолетний пассажир получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия, а несовершеннолетний пассажир с легкими травмами был госпитализирован в медучреждение", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в 18:50 мск на 524 км автодороги Вологда - Тихвин Р-21 "Кола". Водитель автобуса 1968 года рождения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Всего в пассажирском автобусе находилось четверо несовершеннолетних, передает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. По факту ДТП проводит проверку Волховская городская прокуратура.