Движение на внутренней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

На внешней стороне 36 километра МКАД, в районе съезда №35А, случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

— Движение затруднено на 3,6 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале Дептранса.

Ранее три машины и оборудование загорелись в автосервисе в Огородном проезде. К тушению огня были привлечены 17 сотрудников ведомства и 5 единиц профильной техники. Силовикам удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Два автомобиля — ГАЗ и «Мерседес» — столкнулись на 33-м километре трассы М-7 «Волга». В результате аварии обе машины вспыхнули и сгорели. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.