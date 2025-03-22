Автобус с россиянами перевернулся в Таиланде

Автобус с 35 российскими туристами перевернулся на шоссе в Таиланде. Легкие травмы получили 4 человека. Такие данные привел генеральный консул РФ в Пхукете Егор Иванов, сообщает РИА Новости.

ДП произошло между пляжами Камала и Патонг на острове Пхукет.

«В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования», — заявил Иванов.

По его словам, сейчас все травмированные выписаны из больницы.

В Сети появились кадры с видеорегистратора автомобиля, ехавшего за автобусом. Видно, что он поворачивает на большой скорости, а затем опрокидывается на левый борт. На другом видео из салона помогают выбраться пассажирам.

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Очевидцы полагают, что у автобуса перед поворотом отказали тормоза, и водитель не вписался в поворот.