В Москве задержан водитель грузовика, насмерть сбивший ребенка на самокате

Водитель грузовика, насмерть сбивший ребенка на севере Москвы, задержан, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

44-летнему мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Водитель не признает вину: говорит, что не видел ребенка, так как тот попал в "слепую зону" грузовика.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла на Михалковской улице. 11-летний мальчик переезжал дорогу на самокате по переходу, когда его насмерть сбил самосвал.