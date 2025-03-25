Массовое ДТП произошло на юго-западе Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Вернадского в районе дома 39. Об этом во вторник, 25 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— На проспекте Вернадского в районе дома 39 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе затруднено на 3,5 километра, — написали в Telegram-кнале ведомства.

Ранее два автомобиля — ГАЗ и «Мерседес» — столкнулись на 33-м километре трассы М-7 «Волга». В результате аварии обе машины вспыхнули и сгорели.

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Об этом в пятницу, 21 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.