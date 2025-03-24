Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло в Крыму

Пять человек погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика на трассе возле аэропорта Симферополя в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на трассе Симферополь — Евпатория, неподалеку от села Укромное. По информации собеседника агентства, всего в автобусе находились 32 человека. Изначально сообщалось о 3 погибших и 15 пострадавших, однако сейчас число получивших травмы пассажиров уточняется.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Причины инцидента и обстоятельства выясняются. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров. Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело.