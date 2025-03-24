Спасатели, спешившие на место ДТП в Крыму, попали в аварию

Автомобиль спасателей МЧС, спешивший на место ДТП с рейсовым автобусом, попал в аварию. В результате пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Крыма.

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По этим данным, ДТП с машиной спасателей и легковым автомобилем произошло на перекрестке улиц Киевской и Никанорова, вблизи рынка "Привоз".

Машина спасателей с включенными проблесковыми огнями и сиреной, двигаясь от площади Московской в сторону выезда из города, на перекрестке столкнулась с автомобилем LADA Largus. За рулем легковушки находился 48-летний водитель. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

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Авария с участием рейсового автобуса в которой погибли шесть человек, произошла сегодня утром на окраине Симферополя.