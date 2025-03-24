Появились подробности смертельного ДТП под Симферополем

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, в результате которого погибли шесть человек, был трезв. Об этом говорится в сообщении в Telegram – канале МВД Крыма.

Авария произошла на трассе Симферополь — Евпатория, неподалеку от села Укромное. Водитель автобуса, ехавшего по маршруту «Аркадьевка-Симферополь», врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

В результате аварии погибли шесть человек, находившиеся в автобусе, около 19 человек получили травмы и были доставлены в больницу, уточнили в МВД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции водитель рейсового автобуса освидетельствован на месте происшествия. Установлено, что водитель трезв», - говорится в сообщении.

На кадрах, приведенных ведомством, водитель назвал причиной ДТП то, что его «ослепило солнце».

«Меня ослепило солнце, и я не заметил прицеп», – рассказал он, отметив, что в автобусе находилось около 30 человек.

Ранее автобус с 35 российскими туристами перевернулся на шоссе в Таиланде. Легкие травмы получили четыре человека.