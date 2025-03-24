На севере Москвы после ДТП сгорела Tesla

В Хорошевском районе Москвы после столкновения с грузовиком полностью сгорел автомобиль Tesla. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Согласно информации канала, ДТП произошло на улице Авиаконструктора Микояна у торгового центра «Авиапарк». По словам очевидцев, Tesla столкнулась с грузовиком, а затем загорелась.

«Огонь полностью уничтожил машину. Во время пожара были слышны небольшие хлопки», — говорится в тексте.

На видео с места происшествия можно увидеть, что салон машины полностью охвачен огнем, вверх поднимается столб дыма.

Отмечается, что в результате ДТП и последовавшего за ним пожара никто не пострадал. Электромобиль потушили, движение в районе происшествия затруднено.