"Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Федорчака в зоне СВО

Корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте издания. В материале отмечается, что информация о гибели журналиста поступила 24 марта. "Подробности произошедшего уточняются", — говорится в тексте. Федорчак после прибытия на фронт начал освещать события на Купянском направлении в Харьковской области. В публикации подчеркивается, что последний репортаж корреспондента был снят "буквально накануне". До этого пресс-служба российского хоккейного клуба "Сокол" сообщила, что в зоне проведения СВО погиб бывший игрок команды Евгений Константинов. В период с 2009 по 2015 годы спортсмен выступал за команду "Сокол-99", в том числе в рамках Первенства РФ среди юношей региона "Поволжье". Как рассказали представители клуба, Константинова не стало в ноябре 2024 года. Мужчина получил ранение при выполнении боевой задачи на территории Курской области. При этом церемония прощания с ним состоялась только 24 марта текущего года.