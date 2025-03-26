В Тольятти легковушка без водителя сбила пенсионерку

В 13:20 45-летний мужчина во дворе дома на ул. Автостроителей, 80 вышел из ВАЗ-21102. Машина самопроизвольно начала движение и сбила 74-летнюю женщину, которая стояла перед ней. Медики осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение.

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Еще одна авария произошла на перекрестке улиц Ленина и бульвара Молодежного в Автограде. 34-летняя женщина на ВАЗ-2115 при повороте налево не пропустила LADA Kalina и врезалась в нее. В ДТП пострадала 44-летняя женщина-водитель "Калины".

В Самаре рано утром 36-летний мужчина на LADA Vesta ехал по ул. Советской Армии и в районе пересечения с ул. Загорской въехал в водоналивное ограждение, а после его отбросило на встречную полосу, где автомобиль врезался в LADA Largus, за рулем которого был 66-летний мужчина. Обоих водителей осмотрели врачи.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Инспекторы выявили 345 нарушений ПДД, в том числе задержали 24 водителя с признаками опьянения.

А днем ранее на Волжском проспекте в областной столице столкнулись три иномарки.