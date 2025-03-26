В столице Южной Кореи Сеуле мотоциклист погиб, провалившись в огромную воронку, которая внезапно возникла на дороге. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний мужчина по фамилии Пак был найден на глубине почти в 50 метров под землей через 17 часов после того, как асфальт обвалился на дороге в районе Мёнгиль-дон.

Кадры, снятые камерой одной из машин, показывают момент, когда асфальт обваливается, и белое авто чудом «выпрыгивает» из ямы. У ехавшего за машиной мотоциклиста не было шанса спастись - провал в дорожном полотне возник слишком быстро и занял почти две полосы.

«Он был найден без пульса и без сознания», - сообщил журналистам официальный представитель пожарной службы Сеула.

Спасатели немедленно начали поиски, но смогли обнаружить мужчину только на следующее утро. По словам сотрудника службы спасения Ким Чан Соба, спасатели сначала обнаружили японский мотоцикл и мобильный телефон Пака, прежде чем добраться до его тела.

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Спасателям пришлось использовать экскаваторы, лопаты и другое оборудование, чтобы найти погибшего. Причина образования провала выясняется.

Сеульские чиновники сообщили, что в период с 2015-го по 2024 год в городе образовалось в общей сложности 223 провала грунта. Мэр Сеула О Се Хун посетил место происшествия и потребовал не допустить повторения подобных инцидентов.

В прошлом месяце в Японии пожилой водитель грузовика провалился в аналогичную яму. Грузовик с 74-летним водителем исчез в провале, внезапно появившемся на перекрестке в городе Ясио, к северо-востоку от Токио. Мужчина погиб. Сначала воронка была примерно десять метров в ширину и четыре метра в глубину, но с тех пор она увеличилась вдвое и почти достигла длины олимпийского бассейна.