В Челябинске иномарка на большой скорости влетела в столб

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель и пострадал его пассажир. Иномарка на ровной и сухой дороге вылетела с дороги и врезалась в столб.

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По предварительным данным, причиной аварии могло стать существенной превышение скорости.

"Сегодня вблизи дома 1/1 по улице Ярославской водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на металлическую электроопору, - сообщили в городской Госавтоинспекции. - В результате 34-летний водитель иномарки скончался на месте ДТП. Его 35-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Судя по опубликованному в Сети видео, иномарка двигалась на большой скорости. Опасно проскочив один светофор, машина попыталась притормозить перед следующим, однако маневр привел к аварии.

На место происшествия прибыл начальник городского отдела Госавтоинспекции Радий Ганиев. Следственно-оперативная группа устанавливает возможные причины произошедшего.