В Балашихе водитель автобуса насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель автобуса насмерть сбил 5-летнего ребенка в Балашихе.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:55 мск около одного из домов, расположенных на улице Свердлова, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1963 года рождения, управляя автобусом марки "Луидор", совершил наезд на мальчика 2020 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.

Попавший в ДТП ребенок умер в машине скорой помощи.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.