Грузовик со строительным мусором упал на бок на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте близ метро «Текстильщики» грузовик со строительным мусором опрокинулся на бок. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции Москвы.
По информации агентства городских новостей «Москва», пострадавших в результате происшествия нет.
Еще одна авария, в результате которой транспортное средство перевернулась, произошло 15 марта. Иномарка вылетела на тротуар, столкнулась с группой пешеходов, врезалась в столб и перевернулась. По неподтвержденным данным, за рулем находился ученый-океанолог, который был в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ДТП.