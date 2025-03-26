Грузовик со строительным мусором упал на бок на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте близ метро «Текстильщики» грузовик со строительным мусором опрокинулся на бок. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции Москвы.

© Вечерняя Москва

По информации агентства городских новостей «Москва», пострадавших в результате происшествия нет.

Еще одна авария, в результате которой транспортное средство перевернулась, произошло 15 марта. Иномарка вылетела на тротуар, столкнулась с группой пешеходов, врезалась в столб и перевернулась. По неподтвержденным данным, за рулем находился ученый-океанолог, который был в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ДТП.