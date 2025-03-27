Массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение транспорта на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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«Завалившаяся фура с щебнем и еще минимум восемь перебитых машин наглухо заблокировали движение на дамбе в сторону Кронштадта. Водители и пассажиры нервно бродят в хаосе без шансов добраться куда-либо в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что несколько автомобилей получили повреждения. У машин смяты капоты и бамперы, разбиты стекла. Кроме того, один из автомобилей перевернулся, а щебень, который перевозил грузовик, рассыпался на дороге.

По информации источника, в обратном направлении также произошла массовая авария: столкнулись около шести легковых автомобилей. Машины движутся медленно.

Telegram-канал «78.Новости» утверждает, что движение транспорта в сторону Кронштадта сильно затруднено. По предварительной информации, причиной столкновения мог стать плотный туман. Подробности произошедшего выясняются.

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