Шесть человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Арзамасе

Шесть человек получили травмы в ДТП на одной из улиц Арзамаса с участием машины скорой помощи в четверг, 27 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

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По данным источника, пострадавших госпитализировали в местную больницу. Информация уточняется.

Напомним, скорая опрокинулась на бок, предположительно, в результате столкновения с легковым автомобилем.

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