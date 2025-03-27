В Арзамасе четыре человека пострадали в ДТП с участием "скорой"

В Арзамасе около дома по улице 9 Мая столкнулись две легковушки и скорая помощь, сообщает Нижегородское УМВД.

По предварительной информации, машина с медиками и пациентом выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора, о своем появлении водитель сигнализировал включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. В это время на пути "скорой" возник KIA Ceed под управлением женщины 1976 года рождения. Произошло столкновение.

"После этого иномарка врезалась в автомобиль марки ВАЗ под управлением мужчины 2002 года рождения. В аварии пострадали два медработника и пациент, находившийся в машине скорой помощи, а также водитель KIA", - рассказали в УМВД России по Нижегородской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают всю картину произошедшего.