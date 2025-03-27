Сын алтайского магната устроил пьяное ДТП

В столице Сибири сын алтайского магната устроил накануне вечером пьяное ДТП с погибшими, в новосибирской больнице пропали 2 миллиона, авиакомпания S7 отсудила у аэропорта Улан-Удэ 61 тысячу долларов за птицу, виновным в обрушении омской казармы не смогли изменить приговор, а в аэропорту Омска изменились правила досмотра. Об этом и многом другом читайте в подборке «ФедералПресс».

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Лихачество в центре города

Главной темой дня стала смертельная авария, которая произошла на Красном проспекте в Новосибирске поздно вечером 26 марта. Пьяный водитель BMW X6 около полуночи вылетел на перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя на красный сигнал светофора и на полном ходу врезался в Hyundai. В итоге двое пассажиров последнего погибли на месте, а трое человек находятся в реанимации больницы в очень тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водителя BMW задержали. В полиции установили, что он управлял машиной в состоянии опьянения. В СМИ говорится, что лихачом оказался 19-летний житель Алтайского края – учредитель компании «Геркулес». По данным справочника, фирма является одним из крупнейших производителей круп в регионе. По информации Rusprofile, выручка предприятия превысила 3 миллиарда рублей. Автомобиль был зарегистрирован на это же юридическое лицо. Ранее учредителем являлся алтайский бизнесмен Заставнюк Сергей Витальевич, но с 10 октября 2023 года он выбыл из числа собственников по причине смерти.

Направления вместо дорог

В столице Сибири асфальт не смог пережить зиму после ремонта. Так, в Калининском районе города на нескольких улицах уже появились ямы и трещины.

Местные жители задаются вопросом, будет ли подрядчик переделывать некачественный ремонт. Местные власти в свою очередь сообщили, что по отремонтированным в прошлом году улицам будет проходить объезд.

С птицей на борту

Арбитражный суд Республики Бурятия решил взыскать с аэропорта в Улан-Удэ около 3 миллионов рублей и 61 тысячу долларов в пользу авиакомпании «Сибирь». Причиной разбирательств стало попадания птицы в двигатель во время взлета два года назад. В итоге экипаж лайнера продолжил следовать маршруту Улан-Удэ – Новосибирск, но снизил нагрузку, и самолет успешно приземлился в столице Сибири.

Как выяснилось позже, птица повредила три лопасти вентилятора. Кроме того, суд решил взыскать с аэропорта судебные расходы по уплате госпошлины в сумме более 64 тысяч рублей.

Тяжбы по обрушению казармы

Несмотря на то, что обрушение казармы в военном городке под Омском произошло почти десять лет назад, судебные тяжбы продолжаются до сих пор. Как стало известно, экс-сотруднику «Спецстроя» Григорию Годнюку не удалось обжаловать приговор. Новосибирский областной суд оставил постановление первой инстанции без изменений, хотя защита осужденного просила смягчить наказание и заменить лишение свободы принудительными работами.

Во время обрушения казармы 12 июля 2015 года погибли 24 военнослужащих, один из которых позже скончался в больнице, а 19 человек получили травмы и многие стали инвалидами. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.

По другим правилам

В аэропорту Омска введены новые правила прохождения досмотра. Согласно приказу Министерства транспорта России, теперь при входе в зал, зону предполетного контроля и КПП необходимо выложить все предметы: ключи, сигареты, зажигалки, мелочи, включая мобильные телефоны и электронные устройства.

Кроме того, пассажирам придется включить для досмотра и проверки работоспособности телефон, ноутбук, фотоаппарат и другую технику, которая имеется в ручной клади либо багаже. По этой причине пассажиров просят приезжать в аэропорт заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Промзону отдадут под жилье

В Новосибирске утвердили проект комплексного развития территории возле парка «Березовая роща», постановление об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев. Застройка жилого сектора будет на стыке улиц Алейская и Кольцова, где раньше располагался трамвайно-троллейбусный ремонтный завод.

Известно, что застройщик проведет снос старых заводских корпусов, говорится в документе. Проект будет реализовываться поэтапно на протяжении нескольких лет. Первая часть строительства должна завершиться уже к концу 2026 года. Одновременно с этим будет вестись проектирование нового корпуса для гимназии № 15. Школа рассчитана на 350 учеников. Также появится новый корпус гимназии № 13 на 200 мест в Центральном районе.

Пропажа на миллионы

В одной из больниц столицы Сибири из бухгалтерии бесследно исчезла крупная сумма – 2 миллиона рублей. Личность посетителя, который может быть причастен к похищению денег, пока не установлена. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, преступник имел доступ к кассе с наличными деньгами. В связи с этим проверяются все сотрудники больницы. По предварительной версии, похититель мог подделывать расходные кассовые чеки.