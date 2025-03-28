Машина скорой помощи влетела в автобусную остановку в Чертаново

На Кировоградской улице на юге Москвы машина скорой помощи врезалась в остановку.

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На данный момент известно о трех пострадавших. Подробности произошедшего уточняются, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 марта иномарка вылетела на тротуар, столкнулась с группой пешеходов, врезалась в столб и перевернулась. По неподтвержденным данным, за рулем находился ученый-океанолог, который был в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент ДТП.

До этого произошла авария с участием нескольких автомобилей на внешней и внутренней сторонах Русаковской эстакады. В Сети появились кадры ДТП. Впоследствии стало известно, что число пострадавших в результате столкновения составило до шести человек.

На улице Героя России Чернышева в ТиНАО столкнулись три автомобиля, в результате аварии три человека пострадали и были госпитализированы.

На улице Новой Башиловке на северо-западе столицы столкнулись шесть автомобилей. По словам очевидца, две машины «гонялись друг за другом» на большой скорости и одна из них врезалась в еще один автомобиль.